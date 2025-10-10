Savaş uçakların ihtiyacın giderek arttığı bir dönemde Asya ülkesinden son dakika hamlesi geldi. Dassault Aviation CEO'su Trappier, Fransa Ulusal Meclisi Ekonomik İşler Komitesi'nde yapılan bir oturumda, Tayvan'ın Rafale savaş uçağı satın alma konusundaki ilgisini doğruladı.

Gelişmiş özellikleri ile dünyanın dikkatini çeken Rafale, F3R ve F4 standartlarında RBE2 AESA radarını, OSF ileri sektör optik elektroniğini, Spectra elektronik harp sistemini, kask üstü nişangahı ve hava üstünlüğü, taarruz ve gemi savar görevlerini kapsayan bir silah setini bir araya getiriyor.

Yakın bağlantılı kanartlı delta kanat, pilota geniş bir uçuş zarfı, yüksek hücum açılarında çeviklik ve ağır konfigürasyonlarda istikrarlı kullanım sağlıyor. Programın başlarında hesaplamalı aerodinamik, uzun menzilli penetrasyondan ödün vermeden faydalı yakın manevra kabiliyeti kazanmak için bu seçimi yönlendirdi.

RAFALE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aviyoniklerin özünde, modüler MDPU mimarisi uçuş yönetimi, veri birleştirme ve atış kontrolünü entegre eder. RBE2 AESA, düşük yakalama olasılığı modları, eş zamanlı çoklu hedef takibi ve gerçek zamanlı arazi takip haritaları sunar. Pasif bir sensör olan OSF, menzilli tanımlama için görünür ve kızılötesi bantlarda çalışır. Spectra, yerel tehdit kütüphaneleri tarafından geliştirilen etkinlikle uyarır, sinyal karıştırır ve aldatır. Paket, basit bir sensör toplamından ziyade dayanıklılık için tasarlanmıştır.

Fransız Rafale'si itki gücü için iki M88 2 motoru, geçişler sırasında kontrol edilebilirlikle gerekli itişi sağlar. 4E standardı, dayanıklılık ve kullanılabilirlik açısından yüksek basınçlı kompresör ve türbinde iyileştirmeler sunar; bu, sık sık ve uzun süreler uçan bir operatör için pratik bir hedeftir.

Veri sayfası okuyucuları için rakamlar tanıdık aralıklarda kalır: uzunluk 15,27 m, kanat açıklığı 10,8 m, yükseklik 5,34 m, maksimum kütle yaklaşık 24,5 ton, konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 1.800 km/sa azami hız ve profile göre değişen ancak harici tanklar ve havadan havaya yakıt ikmali ile genişleyen bir muharebe yarıçapı. Uçak, versiyona bağlı olarak on dört sabit noktaya sahiptir; bunlardan beşi ağır depolar ve tanklara ayrılmıştır ve tanker desteğine ek olarak avcı-avcı yakıt ikmali de gerçekleştirebilir.

RAFALE'DE KULLANILAN FÜZELER

Hava-hava atışlarında Meteor ve MICA IR veya EM, uzun ve orta ila kısa menzilleri kapsar. Hava-kara atışlarında ise AASM ve SCALP, hedefe ve riske bağlı olarak modüler veya seyir seçenekleri sunar. Denizde Exocet, daha hafif gemilere karşı AASM profilleri mevcut olsa da, kanıtlanmış bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Yüksek atış hızına sahip dahili Nexter 30 M 791 topu, hava polisliğinde son çare ve bazen de ilk araç olmaya devam etmektedir. Depo yönetim sistemi, Mil Std 1760 ile uyumlu olup, müşteri tarafından seçilen mühimmatların entegrasyonunu kolaylaştırır.

MODERNİZE EDİLMİŞ F-16V'YE GÜÇLÜ TAKVİYE GELİYOR

Tayvan'ın savaş düzeninde, Paris bir sözleşmeyi onaylasa bile, Rafale mevcut filoların yerini hemen almayacak. Modernize edilmiş F-16V ve yerel olarak geliştirilen IDF-F-CK-1'i tamamlayacak, Mirage 2000 5 filosu ise geçiş döneminde hizmette kalacak. Faydaları ilk olarak operasyonel devamlılık ve sensör çeşitliliğinde görülecek.

Meteor ile donatılmış ve uzun menzilli gözetleme için E 2K Hawkeye destekli bir Rafale müfrezesi, adanın batı yaklaşımları üzerindeki hava savunmasını güçlendirecek. Denizde, gizli bir adlandırma ile düşük irtifa engelleme profilleri ve ardından Exocet veya AASM salınımı, karşıt yüzey gruplarının ilerlemesini zorlaştıracak.

Karada, AASM ve SCALP yalnızca entegre hava savunma bastırma planları dahilinde anlam ifade edecek ve sonuçlar yine de bakım, ikmal ve eğitim seviyelerine bağlı olacak. Anında bir dönüşüm olmayacak. Destek zinciri hızla ilerlerse sağlam bir katkı.

Olası anlaşmanın yakında açıklanabileceği iddia edilirken, Rafale jetlerinden kaç adet alınacağı ise belirtilmedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından teslimatların ve pilot eğitiminin başlaması ve teslimat takviminin şekillenmesi bekleniyor.