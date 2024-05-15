Modi ''Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını'' savundu

Modi, Hindistan merkezli News 18 kanalına, ülke nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlara atfedilen "casuslar" ve "çok çocuklular" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim mitingi sırasında yaptığı açıklamada sadece Müslümanlar hakkında konuşmadığını savunan Modi, "Şoke oldum. Ne zaman çok çocuklulardan bahsedilse onların Müslüman olduğu sonucuna varılacağını size kim söyledi? Ben Hindu ya da Müslüman diye konuşmadım. Bakabileceğiniz kadar çocuk sahibi olmanız gerektiğini söyledim." dedi.

Modi, Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını öne sürerek bunu yaptığı gün, "insanların arasına çıkamayacağını" söyledi.

Hindistan'da genel seçimler devam ederken Hindistan'da Başbakan Modi'nin Müslümanları hedef alan ifadeler kullanması ve partisinin sosyal medya paylaşımı, gündemin ön sıralarına yerleşmişti.

Modi, bir seçim mitinginde Müslümanlar için "casuslar" nitelemesini yapmış, ayrıca muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) seçimleri kazanması halinde devletin zenginliğini "çok çocuklu" Müslümanlara dağıtacağını savunmuştu.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) X hesabından da Müslümanları "şeytanlaştıran" bir animasyon video paylaşılmıştı.