İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3253
  • EURO
    35,0505
  • ALTIN
    2455.29
  • BIST100
    10182.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Modi ''Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını'' savundu
Dünya

Modi ''Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını'' savundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Müslümanları hedef alan ifadeler kullanmasına ilişkin eleştirilerin ardından 'Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını' savundu.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Modi ''Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını'' savundu
ABONE OL

Modi, Hindistan merkezli News 18 kanalına, ülke nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlara atfedilen "casuslar" ve "çok çocuklular" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim mitingi sırasında yaptığı açıklamada sadece Müslümanlar hakkında konuşmadığını savunan Modi, "Şoke oldum. Ne zaman çok çocuklulardan bahsedilse onların Müslüman olduğu sonucuna varılacağını size kim söyledi? Ben Hindu ya da Müslüman diye konuşmadım. Bakabileceğiniz kadar çocuk sahibi olmanız gerektiğini söyledim." dedi.

Modi, Müslümanlar ve Hindular arasında ayrım yapmadığını öne sürerek bunu yaptığı gün, "insanların arasına çıkamayacağını" söyledi.

Hindistan'da genel seçimler devam ederken Hindistan'da Başbakan Modi'nin Müslümanları hedef alan ifadeler kullanması ve partisinin sosyal medya paylaşımı, gündemin ön sıralarına yerleşmişti.

Modi, bir seçim mitinginde Müslümanlar için "casuslar" nitelemesini yapmış, ayrıca muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) seçimleri kazanması halinde devletin zenginliğini "çok çocuklu" Müslümanlara dağıtacağını savunmuştu.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) X hesabından da Müslümanları "şeytanlaştıran" bir animasyon video paylaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.