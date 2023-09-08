Modi ve Biden G-20 Zirvesi öncesi görüştü

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi ve Biden, başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hindistan ve ABD arasındaki ekonomik ve insanlar arası bağları daha da ileriye taşıyacak çok sayıda konuyu ele alma fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD tarafından Hazine Bakanı Janet Yellen, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Hindistan tarafından ise Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın yer aldığı belirtildi.

Modi'nin gelecek iki günde yaklaşık 15 ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.