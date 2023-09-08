İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8494
  • EURO
    28,7393
  • ALTIN
    1657.47
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Modi ve Biden G-20 Zirvesi öncesi görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yarın başlayacak G-20 Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

AA8 Eylül 2023 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Modi ve Biden G-20 Zirvesi öncesi görüştü
ABONE OL

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi ve Biden, başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hindistan ve ABD arasındaki ekonomik ve insanlar arası bağları daha da ileriye taşıyacak çok sayıda konuyu ele alma fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD tarafından Hazine Bakanı Janet Yellen, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Hindistan tarafından ise Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın yer aldığı belirtildi.

Modi'nin gelecek iki günde yaklaşık 15 ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.