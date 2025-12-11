Modi ve Trump arasında sular duruluyor: Vergi tehdidinden sonra ilk ''yumuşama'' sinyali

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

Görüşmenin "sıcak ve verimli" geçtiğini aktaran Modi, ikili ilişkilerdeki ilerlemelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Modi, "Hindistan ve ABD, küresel barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Gerilen ilişkiler sonrası Trump ve Modi'den karşılıklı ılımlı açıklamalar gelirken Hindistan'da devlet destekli petrol rafinerisi "HMEL" Konsorsiyumu, ABD'nin gümrük vergileri sonrası Rus petrolü satın almayı durdurduğunu açıklamıştı.

Hindistan, ABD ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatının yıllık yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak anlaşma imzaladığını duyurmuştu.