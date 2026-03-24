Modi ve Trump'tan ''Hürmüz Boğazı'' görüşmesi: Tüm dünya için önemli

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump ile "Batı Asya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu" ifade eden Modi, Hindistan'ın bölgede gerilimin azaltılması ve barışın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini desteklediğini kaydetti.

Modi, tarafların barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara ilişkin temas halinde olma konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının sağlanması tüm dünya için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ve Modi görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gor, görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının önemi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.