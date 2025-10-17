İSTANBUL 22°C / 14°C
  Moğolistan hükümetinde kriz: 4 ay dayanabildi
Dünya

Moğolistan hükümetinde kriz: 4 ay dayanabildi

Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar, bugün yapılan oylamada parlamentonun detseğini kaybetmesiyle göreve gelmesinden 4 ay sonra istifa etti.

17 Ekim 2025 Cuma 15:25
Moğolistan hükümetinde kriz: 4 ay dayanabildi
Moğolistan'da son aylarda yaşanan siyasi kriz derinleşiyor.

Haziran ayında eski Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve sokak protestolarının ardından göreve gelen Gombojav Zandanshatar, istifa etti.

Moğolistan parlametosu, bugün kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Parlamento Başkanlığı görevlerinde de bulunan Zandanshatar'ın görevden alınmasını oyladı. Parlamentonun desteğini kaybeden Zandanshatar, göreve geldikten yalnızca 4 ay sonra istifa etti.

ÜLKENİN 32. BAŞBAKANI OLMUŞTU

55 yaşındaki Zandanshatar, yolsuzluk iddiaları ve sokak protestoları nedeniyle parlamentonun desteğini kaybeden ve istifa eden Luvsannamsrai Oyun-Erdene'nin ardından haziran ayında ülkenin 32. başbakanı olarak göreve başlamıştı.

Moğolistan parlamentosunun yakında yeni başbakanı aday göstermek üzere toplanması bekleniyor.

