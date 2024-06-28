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Dünya

Moğolistan'daki seçimlerde kazanan belli oldu

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, bugün yapılan genel seçimi, ilk belirlemelere göre lideri olduğu Moğolistan Halk Partisinin (MPP) kazandığını duyurdu.

AA28 Haziran 2024 Cuma 23:01 - Güncelleme:
Moğolistan'daki seçimlerde kazanan belli oldu
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Oyun-Erdene yerel basına yaptığı açıklamada, partisi MPP'nin meclisteki 126 sandalyenin 70'ini alarak birinci parti olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 milyon 400 bin nüfusa sahip Orta Asya ülkesi Moğolistan'da yerel saatle 22.00'de biten oy kullanma işlemine katılımın yüzde 69,3 civarında olduğu ve yurt dışı ile kırsal bölgedeki verilerle bunun yüzde 70'e ulaşacağı bildirildi.

Oyun-Erdene oy kullandıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, ülke halkının "demokrasiye inancında ve meclise güveninde" zayıflama yaşandığını belirterek, "Bugün, Moğolistan'ın tarihinde yeni bir 30 yıllık dönemin başlangıcı olacak." dedi.

Hükümet ve halk arasında yeni bir sayfa açılması çağrısında bulunan Oyun-Erdene, "Bu parlamentonun nasıl çalışacağını ve siyasi partilerin nasıl performans göstereceğini hep beraber görmenin zamanı." ifadesini kullandı.

Moğolistan'da yapılan seçimde 21 parti ve koalisyondan 1336 aday, parlamentodaki 126 sandalye için yarıştı.

Geçen yıl, ülkedeki siyasi çeşitliliği daha iyi yansıtması amacıyla yapılan anayasa değişikliğiyle sandalye sayısı 126'ya çıkarıldı.

Seçimde yurt dışında yaşayan Moğollar da oy kullanırken, bu yıl, Moğolistan dışında yaşayan 13 bin 95 Moğol oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

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