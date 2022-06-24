İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2022 Cuma / 25 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,363
  • EURO
    18,3181
  • ALTIN
    1017.72
  • BIST100
    2543.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moldova Cumhurbaşkanı Sandu AB'nin ''aday ülke'' statüsü kararını değerlendirdi
Dünya

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu AB'nin ''aday ülke'' statüsü kararını değerlendirdi

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'nin (AB) Moldova'ya 'aday ülke' statüsü vermesi yönündeki kararının 'tarihi' olduğunu belirtti.

AA24 Haziran 2022 Cuma 00:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Sandu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Moldova için tarihi bir gün. AB bize aday ülke statüsünü verdi. Moldovalılara refah ve imkan, ülkeye de düzen getirecek AB yolundayız. Zor bir yol bizi bekliyor. Bu yol çok çalışmamızı ve gayret etmememizi gerektirecek. Vatandaşlarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Moldova'nın AB'de geleceği var." ifadelerini kullandı.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku da ülkesinin AB yolunda "sabırlı" olması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin reform edilmesi konusunda yapılacak çok iş var." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.