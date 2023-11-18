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Dünya

Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın eline saldırdı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun sahip olduğu köpek, Kişinev'e ziyaret gelen Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e saldırarak elini ısırdı.

İHA18 Kasım 2023 Cumartesi 04:05 - Güncelleme:
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın eline saldırdı
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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği tarafında saldırıya uğradı. Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in elini ısırdı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile başkanlık konutunda görüşme gerçekleştirdi.

SANDU, KÖPEĞİN KALABALIKTAN KORKTUĞUNU BELİRTTİ

İki lider konutun bahçesinde dolaşırken Sandu'nun "Codrut" adlı köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'in elini ısırdı. Sandu, mevkidaşı Bellen'den özür diledi ve köpeğin kalabalıktan korktuğunu belirtti.

Ukrayna ve Romanya ile komşu olan Moldova, Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmaları kapsamında Avusturya ve Slovenya ile görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Bellen ayrıca bugün Sandu'nun köpeğine küçük bir oyuncak hediye ettiğini aktardı. Avusturya Cumhurbaşkanı Van Der Bellen'in Moldova parlamentosu başkanıyla görüşmeye ise eli bandajlı olarak katıldığı görüldü.

Ukrayna ve Romanya ile komşu olan Moldova, Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmaları kapsamında Avusturya ve Slovenya ile görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

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