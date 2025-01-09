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Dünya

Moldova ile Romanya anlaşmaya vardı

Moldovalı devlet enerji şirketi Energocom, ülkeye elektrik sevkiyatına yönelik Romanya merkezli OMV Petrom ile anlaşma sağladığını bildirdi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Moldova ile Romanya anlaşmaya vardı
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Energocom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya elektrik sevkiyatına dair yeni anlaşmanın detayları paylaşıldı.

Şirketin OMV Petrom ile anlaşma sağladığına işaret edilen açıklamada, Romanya merkezli şirketin 31 Ocak'a kadar Moldova'ya 30 megavat elektrik sağlayacağı kaydedildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden sevkiyat öngören anlaşmanın sona ermesi ve Moldova'nın yaklaşık 709 milyon dolarlık borcunu ödemediği gerekçesiyle bölgeye doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Moldova'da yönetim elektrik üretiminde kömür kullanımına geçerken, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde ise doğal gaz krizi yaşanıyor.

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