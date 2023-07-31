Moldova, Rusya ile yapılan bazı anlaşmaları feshetti

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi'nden (SIS) yapılan açıklamada, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile işbirliği anlaşmalarının feshedilmesine dair hukuki sürecin tamamlandığı belirtildi.

İki ülkeye ait servisler arasındaki etkileşimin, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik savaş başlatmasından bu yana kesildiği aktarılan açıklamada, "SIS, yasaları ihlal eden ve ulusal güvenliğe zarar verecek şekilde hareket eden, Moldova'ya karşı yıkıcı faaliyetler yürüten, devletin demokratik kurumlarının işlevselliğini baltalayan, ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu istikrarsızlaştıran ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan benzer devlet kuruluşlarıyla dış ortaklık ilişkileri sürdürmez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus tarafının bu konuda resmen bilgilendirildiği kaydedildi.