İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9222
  • EURO
    29,614
  • ALTIN
    1702.06
  • BIST100
    7216.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moldova, Rusya ile yapılan bazı anlaşmaları feshetti
Dünya

Moldova, Rusya ile yapılan bazı anlaşmaları feshetti

Moldova'nın, Rusya'nın istihbarat servisleri ile işbirliği anlaşmalarını feshettiği bildirildi.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Moldova, Rusya ile yapılan bazı anlaşmaları feshetti
ABONE OL

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi'nden (SIS) yapılan açıklamada, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile işbirliği anlaşmalarının feshedilmesine dair hukuki sürecin tamamlandığı belirtildi.

İki ülkeye ait servisler arasındaki etkileşimin, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik savaş başlatmasından bu yana kesildiği aktarılan açıklamada, "SIS, yasaları ihlal eden ve ulusal güvenliğe zarar verecek şekilde hareket eden, Moldova'ya karşı yıkıcı faaliyetler yürüten, devletin demokratik kurumlarının işlevselliğini baltalayan, ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu istikrarsızlaştıran ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan benzer devlet kuruluşlarıyla dış ortaklık ilişkileri sürdürmez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus tarafının bu konuda resmen bilgilendirildiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.