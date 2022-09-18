Moldova: Rusya'nın vahşetini en güçlü şekilde kınıyoruz

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'nın geri aldığı İzyum kentinde bulunan toplu mezarla ilgili açıklamada bulundu. Sandu, "Kurtarılan İzyum'dan gelen yürek burkan haber karşısında dehşete düştüm. Ukrayna makamları tarafından bulunan toplu mezarlar, uluslararası hukukun mutlak ihlaliyle zulmün kanıtıdır. Rusya'nın vahşetini en güçlü şekilde kınıyoruz. Savaş suçlarının hesabı sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜM SAVAŞ SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDAN YANAYIZ"

Öte yandan Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de toplu mezarın bulunmasıyla ilgili yaptığı açıklamada özel bir savaş suçları mahkemesinin kurulması çağrısında bulunarak, "Rusya, İzyum bölgesinde yüzlerce kurşuna dizilmiş ve işkence görmüş insanın bulunduğu toplu mezarlar bıraktı. 21. yüzyılda sivil halka yönelik bu tür saldırılar düşünülemez ve tiksindiricidir. Bunu görmezden gelemeyiz. Tüm savaş suçlularının cezalandırılmasından yanayız. Saldırı suçunu kovuşturacak özel bir uluslararası mahkemenin hızla kurulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

UKRAYNA'NIN GERİ ALDIĞI İZYUM'DA TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen günlerde İzyum'un geri alınmasının ardından yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın kontrolünden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin gömüldüğü toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. Zelenski açıklamasında "Harkiv bölgesindeki İzyum'da toplu mezar bulundu. Orada gerekli prosedür işlemler çoktan başladı. Yarın daha fazla net, doğrulanmış bilgi olacak. Yarın İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin neye yol açtığını bilmesini istiyoruz. Bucha, Mariupol, şimdi maalesef İzyum..." demişti. Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, keşfedilen alanda yüzlerce isimsiz tekli mezar ve 17'den fazla Ukraynalı askerin olduğu toplu bir mezar bulundu.

MEZARLAR TEK TEK AÇILACAK

Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın yerleşim alanlarına yaptığı füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve bazıları yerel halk tarafından acele bir şekilde gömülen kişilerin bulunduğu toplu mezardaki her mezarın tek tek açılacağını ifade etmiş ve "Harkiv bölgesi İzyum'da toplu mezar bulundu. Gerekli işlemler şimdiden başladı. Tüm cesetler mezardan çıkarılacak ve adli muayeneye gönderilecek" demişti.