Bir ülke daha talip! TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,724
  • 6,3516
  • 276.101
  • 96141.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moldova, TürkAkım'dan gaz almak için Gazprom ile görüşüyor

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Vadim Brınzan, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi üzerinden gaz almak için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüştüklerini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brınzan, Moldova’nın başkenti Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Gazprom ile imzaladıkları doğal gaz alım anlaşmasının bu yıl sona ereceğini belirtti.
 
TürkAkım projesinden doğal gaz ithal etmek istediklerini dile getiren Brınzan, "TürkAkım’dan gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz." dedi.
 
Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova arasında bir istişare platformu oluşturmak istediklerini ifade eden Brınzan, "TürkAkım’ın teknik ve ekonomik açılarını değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Komisyonu söz konusu platformun arabulucusu olacak." diye konuştu.
 
Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

2. El araç alacaklar dikkat! Eylül'den itibaren değişiyor

2. El araç alacaklar dikkat! Eylül'den itibaren değişiyor

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

Sahte şoför oyununu polis bozdu

Sahte şoför oyununu polis bozdu

Bir ülke daha talip! TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar

Bir ülke daha talip! TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum'a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden döndü

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum'a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden döndü

Yanan ormanlar imara açılacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Yanan ormanlar imara açılacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

2 kıtada 22 ülkeyi aşacaklar... Peki ne için?

2 kıtada 22 ülkeyi aşacaklar... Peki ne için?

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklarda hac coşkusu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA