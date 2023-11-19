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Dünya

Moldova yerel seçimlerinde ikinci turu başladı

belediye ve köy idare başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti.

AA19 Kasım 2023 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Moldova yerel seçimlerinde ikinci turu başladı
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Yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin bulunduğu Moldova'da, yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

400 uluslararası gözlemcinin takip ettiği seçimlerde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Ülkede 5 Kasım'da yapılan yerel seçimlerde adayların yüzde 50 oya ulaşamadığı 273 yerleşim biriminde, şehir belediye ve köy idare başkanları belirlenecek.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat ile Valkaneş kenti, ülkede yüksek ekonomik potansiyele sahip Balti ve Orhei dahil bazı şehirlerde belediye başkanları seçilecek.

Başkanlık koltukları için 500'den fazla aday yarışacak. Bunların 56'sı bağımsız aday olarak seçim yarışına katılırken, geriye kalanı siyasi partilerden aday gösterildi.

Ülkenin seçim yasasına göre, yerel meclis üyesi adaylarının 18 yaşını, belediye başkanı ile köy idare başkanı adaylarının ise 23 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. İkinci tur, bölgelerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 20'sinin oylamaya katılması durumunda geçerli sayılacak.

YEREL SEÇİMLERİN İLK TURU

Moldova'da 5 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerde 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanından 625'i belirlenmişti.

Başkent Kişinev belediye başkanlık koltuğu için 27 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Başkan İon Çeban yüzde 50,62 oy alarak yeniden seçilmişti.

İktidar partisinin adayları, ülkedeki 36 şehrin 6'sında belediye başkanlığını, 240 köyde de idare başkanlığını kazanmıştı.

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