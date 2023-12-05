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Dünya

Moldova'da çiftçilerden traktörlerle protesto

Moldova'nın başkenti Kişinev'de çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörlerle protesto gösterisi düzenledi.

AA5 Aralık 2023 Salı 19:09 - Güncelleme:
Moldova'da çiftçilerden traktörlerle protesto
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Çiftçiler, parlamento ve cumhurbaşkanlığı binalarına traktörlerle geldi.

Devlet binalarına gübre ve saman bırakmaya çalışan protestocular, polis tarafından engellendi.

Protesto gösterisi sırasında kentteki caddelerde yoğun trafik oluştuğu görüldü.

Ülkedeki hükümetten, tarım sektörüne yönelik desteğin arttırılması ve devlete borç cezalarının kaldırılması talebinde bulunan çiftçiler, kasımda protesto gösterilerine başlamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, dün bazı tarım üreticileri ile bir araya gelerek çiftçileri hükümetle diyalog yürütmeye çağırmıştı.

Çiftçiler ise Sandu ile görüşme sonuçlarından memnun kalmadıklarını bildirmişti.

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