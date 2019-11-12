22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7689
  • 6,3633
  • 270.849
  • 104035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moldova'da hükümet düştü

Moldova'da Başbakan Maya Sandu'nun başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminin ardından Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok ACUM DA şi PAS'ın kurduğu koalisyon hükümeti güvensizlik oylamasıyla düşürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Parlamento Genel Kurulunda Rus yanlısı Sosyalist Partinin önerisiyle yapılan güvensizlik oylamasında, Sosyalist Partili ve Demokrat Partili 63 meclis üyesi, Başbakan Maya Sandu yönetimindeki hükümete karşı oy kullandı.

Böylelikle haziranda kurulan Sosyalist Parti ile blok ACUM DA şi PAS'tan oluşan koalisyon hükümeti düştü.

KRİZ NEDENİ

Başbakan Sandu, Moldova'da başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişikler yapacağını söylemişti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon başta, Sosyalist Parti buna karşı çıkarak, hükümetin aldığı kararın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Ülkede 101 sandalyeli parlamentoda Sosyalist Partiden (PSRM) 36, Demokrat Partiden (PDM) 30, blok ACUM DA şi PAS'tan 26, Şor Partisinden 7 ve 2 bağımsız milletvekili bulunuyor.

Terör örgütünden hain plan! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Denizde korkutan tehlike! Akdeniz'den sonra Marmara ve Karadeniz'e sıçradı

Denizde korkutan tehlike! Akdeniz'den sonra Marmara ve Karadeniz'e sıçradı

Solunum güçlüğü çekiyordu... Gerçek hastanede ortaya çıktı

Solunum güçlüğü çekiyordu... Gerçek hastanede ortaya çıktı

İmam baba için en acı gün

İmam baba için en acı gün

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA