Moldova'da Kovid-19 vaka sayısına ulaştı

AA 27 Kasım 2020 Cuma 00:02 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 00:02

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 1691 kişi ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 103 bine yaklaştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 artarak 2 bin 229'a, iyileşen sayısı da 6 bin 696 artışla 90 bin 485'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 1691 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı görülürken, toplam vaka sayısı 102 bin 894'e yükseldi.

Yeni tespit edilen vakalardan 109'unun sağlık personeli olduğu ülkede, 10 bin 180 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri’nde şimdiye kadarki Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 233 olduğu ifade edildi.

Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 18 Mart’ta kayda geçmişti.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Günlük vakaların temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başladığı ülkede, dün 1570 vaka tespit edilmiş, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Kişinev'de 21 Kasım'da halka açık alanlarda maske zorunluğu getirilmişti.

Moldova'da, 1 Ekim'den itibaren bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

"Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.