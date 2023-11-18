Moldova'da yarın halk sanığa gidecek

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede, yerel seçimlerin ikinci turu düzenlenecek.

Oy kullanma işlemi, yarın yerel saatle 07.00'de başlayacak ve saat 21.00'de sona erecek.

Ülkede 5 Kasım'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranına ulaşamayan 273 yerleşim biriminde, şehir belediye ve köy idare başkanlarını belirlemek için yeniden seçime gidilecek.

Başkanlık koltukları için 500'den fazla aday yarışacak. Bunların 56'sı bağımsız aday olarak seçim yarışına katılırken, geriye kalanı siyasi partilerden aday gösterildi.

Moldova seçim yasasına göre, yerel meclis üyesi adaylarının 18 yaşını, belediye başkanı ile köy idare başkanı adaylarının ise 23 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. İkinci tur, bölgelerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 20'sinin oylamaya katılması durumunda geçerli sayılacak.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat ile Valkaneş kenti, ülkede yüksek ekonomik potansiyele sahip Balti ve Orhei dahil bazı şehirlerde belediye başkanları ikinci turda belirlenecek.

YEREL SEÇİMLERİN İLK TURU



Moldova'da 5 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerde 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanından 625'i belirlenmişti.

Başkent Kişinev belediye başkanlık koltuğu için 27 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Başkan İon Çeban yüzde 50,62 oy alarak yeniden seçilmişti.

İktidardaki parti adayları, ülkedeki 36 şehrin 6'sında belediye başkanlığını, 240 köyde de idare başkanlığını kazanmıştı.