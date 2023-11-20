Moldova'da yerel seçimler tekrarlanacak

Karaman, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, Moldova'da dün düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunun sonuçlarına dair bilgi verdi.

Seçime genel katılım oranının yüzde 36,73 (313 bin 776) olduğu bilgisini paylaşan Karaman, 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanından 895'inin belirlendiğini, 3 yerleşim biriminde katılım oranının düşük olması nedeniyle seçimlerin tekrarlanacağını aktardı.

Karaman, seçimlerin ikinci turunda Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) 66 ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partinin 41 şehir belediye ve köy idare başkanı çıkardığını ifade etti.

Moldova Parlamento Başkanı ve PAS lideri İgor Grosu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ilk ve ikinci turunda partisinin 310 belediye başkanı ve köy idare başkanı, 3 bin 300'den fazla da yerel meclis üyesi çıkardığını bildirdi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat belediye başkanlık koltuğu için mevcut Başkan Sergey Anastasov, yüzde 58,52 oy alarak ikinci turda yeniden seçildi.

YEREL SEÇİMLER



Moldova'da 5 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerde 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanından 625'i belirlenmişti.

Başkent Kişinev belediye başkanlık koltuğu için 27 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Başkan İon Çeban yüzde 50,62 oy alarak yeniden seçilmişti.

Seçimlerde adayların yüzde 50 oya ulaşamadığı 273 yerleşim biriminde ikinci tur dün düzenlenmişti.