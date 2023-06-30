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Dünya

Moldova'daki Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı! 2 kişi öldü

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA30 Haziran 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Moldova'daki Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı! 2 kişi öldü
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Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye girişine izin verilmemesi üzerine silahla ateş açtı.

Saldırgan birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

Havalimanına güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatın kaybeden 2 kişinin havalimanında görevli olduğu belirtildi.

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