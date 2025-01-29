İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7764
  • EURO
    37,2541
  • ALTIN
    3172.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moldova'dan NATO ile bireysel ortaklık programına onay
Dünya

Moldova'dan NATO ile bireysel ortaklık programına onay

Moldova hükümeti, NATO ile 2025-2028 yıllarını içeren bireysel ortaklık programını onayladı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Moldova'dan NATO ile bireysel ortaklık programına onay
ABONE OL

Moldova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dorin Recean kabine toplantısı yaptı.

Toplantıda, Moldova ile NATO arasında 2025-2028 yıllarını içeren askeri alanda stratejik ortaklık programı onaylandı.

Program kapsamında, Moldova'nın savunma ve güvenlik kurumlarına NATO standartları entegre edilecek, savunma kabiliyeti güçlendirilecek, NATO ülkeleri ile faaliyetler artırılacak.

Söz konusu programla, "ulusal düzeyde kapsamlı yaklaşım hususunda hibrit sorunların önlenmesi ve bu tür sorunlarla mücadele edilmesi" amaçlanıyor.

Moldova, 2006'da NATO ile Bireysel Ortaklık Eylem Planı'nı (IPAP) imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.