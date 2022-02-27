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Dünya

Moldova'dan Rus haber ajansına engelleme kararı

Moldova, ülkede yayın yapan Rus Sputnik haber ajansına ait internet sitesi ve radyoyu engelleme kararı aldı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 00:03 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:03
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Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle ülkede 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildiği anımsatıldı.

Rus Sputnik haber ajansının olağanüstü hal dönemindeki ülkede "nefret ve savaşı kışkırtan bilgiler yaydığı" belirtilen açıklamada, bu nedenle söz konusu ajansın bugün itibarıyla Rusça, Moldovaca ve Rumence yayın yapan internet sitelerinin engellenmesi kararı alındığı kaydedildi.

Ayrıca Sputnik Radyo'nun da 7 Mart itibarıyla yayın yapmasının yasaklandığı belirtildi.

- MOLDOVA'YA 16 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN GELDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Moldova'ya 16 binden fazla Ukraynalı göçmenin geldiği bildirilmişti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, hükümete Ukrayna'dan gelen göçmenlere gerekli desteğin sağlanması için talimat vermişti.

Parlamento da 24 Şubat'ta ülke genelinde 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan etmişti.

Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta ülkenin hava sahasını kapatma kararı almıştı.

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