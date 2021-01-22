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Dünya

Moldova'dan Rusça kararı: Kesin ve itiraz edilemez

Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın etnik gruplar arasında iletişim dili olarak kullanılmasına yönelik 'Moldova'da Dillerin İşleyişi' yasasını iptal etti. Manole, bu kararın kesin ve itiraz edilemez olduğunu vurguladı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 09:23
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Domniсa Manole, bazı milletvekillerinin başvurusu üzerine alınan karara ilişkin açıklamasında, "Mahkeme, yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.

Manole, bu kararın kesin ve itiraz edilemez olduğunu vurguladı.

Moldova'da dillerin işleyişi ile ilgili yasa, Sovyetler Birliği döneminde 1989'da kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, 2018'de bu yasanın iptal edilmesine yönelik karar almıştı.

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'nun olduğu dönemde ülkede Rusça'nın etnik gruplar arasında iletişim dili olarak kullanılmasına yönelik yasa 18 Aralık 2020'de yeniden imzalanmıştı.

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