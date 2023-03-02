Moldova'dan Rusya'ya kınama

Parlamentoda kabul edilen bildiride, Rusya'nın 2014'ten beri Ukrayna'ya karşı "yasa dışı" bir savaş yürüttüğü ve bu savaşın 2022'de yoğunlaştığı belirtildi.

Savaşın kınandığı bildiride, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı durdurma ve Ukrayna topraklarından askeri birlikleri ile askeri teçhizatını geri çekme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verildiği vurgulandı.

- RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bildiriye tepki göstererek, Moldova'nın Rusya'ya karşı söylem kullandığını belirtti.

Moldova'nın içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesindeki duruma değinen Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu mesele etrafındaki durum yapay şekilde gerginleştiriliyor. Kişinev, Kiev rejiminin bu bölgedeki durumu baltalama girişimlerine göz yumuyor. Bu nedenle, Moldova yönetimini Rusya'ya karşı temeli olmayan söylem kullanmaktan vazgeçmeye ve Transdinyester'deki duruma yönelik itidalli davranmaya çağırıyoruz. Kişinev ile yapıcı pragmatik işbirliği geliştirmeye ve Transdinyester meselesinin çözülmesi yönünde girişimleri sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz."