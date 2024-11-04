İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3499
  • EURO
    37,4558
  • ALTIN
    3025.89
  • BIST100
    8842.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Moldova'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu en çok oyu alarak ikinci kez seçildi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Moldova'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
ABONE OL

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin sona ermesi üzerine düzenlenen seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 54,30 oldu.

İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı, Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo'nun yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99,68'i sayıldı.

Buna göre Sandu, yüzde 55,35 oy alarak seçim yarışını kazanırken Stoyanoglo yüzde 44,65 oy aldı.

Kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

- SEÇİMİN İLK TURU VE REFERANDUM

Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle 20 Ekim'de seçim düzenlenmiş, cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarışmıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim, ikinci tura kalmıştı.

Seçimle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmişti. Anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.