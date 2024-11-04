Moldova'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin sona ermesi üzerine düzenlenen seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 54,30 oldu.

İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı, Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo'nun yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99,68'i sayıldı.

Buna göre Sandu, yüzde 55,35 oy alarak seçim yarışını kazanırken Stoyanoglo yüzde 44,65 oy aldı.

Kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

- SEÇİMİN İLK TURU VE REFERANDUM

Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle 20 Ekim'de seçim düzenlenmiş, cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarışmıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim, ikinci tura kalmıştı.

Seçimle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmişti. Anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.