İtalya’nın Molise bölgesi yaşadığı nüfus düşüşü nedeniyle bölgede bulunan kasabalara taşınanlara 3 yıl boyunca haftada 700 avro vermeyi teklif ediyor. Molise Başkanı Donato Toma, “İnsanların buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İstedikleri işletmeyi açabilirler: Bir fırın, kırtasiye, restoran veya herhangi bir şey. Böylece nüfusumuzu yükseltirken kasabalarımıza da can vereceğiz” dedi. Toma ayrıca 2 binden az nüfusa sahip kasabalara altyapı inşa edilmesi ve kültürel etkinliklerin tanıtılması için 10 bin avro vereceğini açıkladı. Resmi verilere göre 305 bin nüfusa sahip Molise’den 2014’ten bu yana 9 bin kişi ayrıldı. 2018’de 2 bin 800 kişi bölgeden ayrıldı veya hayatını kaybetti. Bölgedeki kasabalardan dokuzunda geçen sene hiç çocuk dünyaya gelmedi.