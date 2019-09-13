Molise’ye taşınanlara 25 bin avro ödenecek!
İTALYA’NIN Molise bölgesine taşınanlara 25 bin avro verileceği belirtildi. Kasabalara taşınanların yardım almak için bir işletme açması gerekecek.
- STAR
İtalya’nın Molise bölgesi yaşadığı nüfus düşüşü nedeniyle bölgede bulunan kasabalara taşınanlara 3 yıl boyunca haftada 700 avro vermeyi teklif ediyor. Molise Başkanı Donato Toma, “İnsanların buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İstedikleri işletmeyi açabilirler: Bir fırın, kırtasiye, restoran veya herhangi bir şey. Böylece nüfusumuzu yükseltirken kasabalarımıza da can vereceğiz” dedi. Toma ayrıca 2 binden az nüfusa sahip kasabalara altyapı inşa edilmesi ve kültürel etkinliklerin tanıtılması için 10 bin avro vereceğini açıkladı. Resmi verilere göre 305 bin nüfusa sahip Molise’den 2014’ten bu yana 9 bin kişi ayrıldı. 2018’de 2 bin 800 kişi bölgeden ayrıldı veya hayatını kaybetti. Bölgedeki kasabalardan dokuzunda geçen sene hiç çocuk dünyaya gelmedi.
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