Momika piyonu gitti Jade Sundberg geldi! Yine İsveç yine İslam düşmanlığı

Jade Sundberg, "Cross Lady" adıyla tanınan bir aktivist, Linköping'in Stora Torget Meydanı'nda gerçekleştirdiği İslam karşıtı gösteriyle tepki topladı.
Gösteri, İsveç'te artan İslam karşıtı söylemler ve İslamofobi tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, ülkede ifade özgürlüğü çerçevesinde bu tür protestoların sıklaşması dikkat çekiyor.
Yerel halk ve sivil toplum kuruluşları, bu tür eylemlerin toplumsal huzura zarar verebileceği uyarısında bulunarak nefret söylemine karşı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.