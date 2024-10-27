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  • Momika piyonu gitti Jade Sundberg geldi! Yine İsveç yine İslam düşmanlığı
Dünya

Momika piyonu gitti Jade Sundberg geldi! Yine İsveç yine İslam düşmanlığı

İsveç'in Linköping şehrinde, Jade Sundberg adlı aktivist, Stora Torget Meydanı'nda elinde haç ile İslam karşıtı bir protesto gerçekleştirdi. Söz konusu protesto, geçtiğimiz yıllarda Kur'an-ı Kerim yakan Salwon Momika isimli piyonu hatırlattı.

27 Ekim 2024 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Momika piyonu gitti Jade Sundberg geldi! Yine İsveç yine İslam düşmanlığı
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Jade Sundberg, "Cross Lady" adıyla tanınan bir aktivist, Linköping'in Stora Torget Meydanı'nda gerçekleştirdiği İslam karşıtı gösteriyle tepki topladı.

İSVEÇ'TE ARTAN İSLAM KARŞITLIĞI TARTIŞMALARI

Gösteri, İsveç'te artan İslam karşıtı söylemler ve İslamofobi tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, ülkede ifade özgürlüğü çerçevesinde bu tür protestoların sıklaşması dikkat çekiyor.

Yerel halk ve sivil toplum kuruluşları, bu tür eylemlerin toplumsal huzura zarar verebileceği uyarısında bulunarak nefret söylemine karşı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

  • Jade Sundberg
  • isveç
  • islamofobi
  • salwon momika

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