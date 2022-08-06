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Dünya

Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu 'Baa3' olarak teyit ederken, 'durağan' olan not görünümünü 'negatif' olarak revize etti.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
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Moody's'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notu görünümünün revize edildiği belirtildi.

İtalya'nın kredi notunun "Baa3" olarak teyit edildiği, "durağan" olan not görünümünün ise "negatife" çevrildiği ifade edildi.

Büyüme ve mali gelişmelerin 2021 ve 2022 başlarında olumlu sürprizler sunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik etkisi ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle İtalya'nın kredi profiline yönelik risklerin son zamanlarda arttığı bildirildi.

Açıklamada, siyasi ortamın yapısal reformların uygulanmasını engelleyeceğine ilişkin artan riskler bulunduğuna işaret edilerek, enerji arzındaki zorlukların da ekonomik beklentileri zayıflatacağına yönelik riskin arttığı kaydedildi.

Açıklamada, yavaş büyüme, yükselen fonlama maliyetleri ve potansiyel olarak daha zayıf mali disiplin nedeniyle İtalya'nın mali gücünün daha da zayıflama riski bulunduğu bildirildi.

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