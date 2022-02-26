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Dünya

Moody's Ukrayna ve Rusya'ya ilişkin inceleme başlattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirdi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 01:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 01:40
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Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'nın "Baa3" ve Ukrayna'nın "B3" olan kredi notlarının "düşüş için" incelemeye alındığı aktarıldı.

Jeopolitik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, buna Rusya'ya yönelik ilave ve ağır yaptırımların eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın kredi profili üzerindeki etkisinin bunların kapsamına, hedeflenen sektörlere ve Batılı ülkelerle arasındaki koordinasyon derecesine bağlı olacağı belirtildi.

Moody's'in açıklamasında, Ukrayna'ya ilişkin ise ülke ekonomisinin dış fonlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında kapsamlı bir çatışmanın hükûmetin likiditesi ve dış pozisyonları için bir risk oluşturabileceği ifade edildi.

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