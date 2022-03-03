Moody's'den Rusya kararı! Baa3''ten ''B3''e düşürüldü

AA 3 Mart 2022 Perşembe 06:47 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 06:47

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.