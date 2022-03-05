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Dünya

Moody's'den Ukrayna'ya yönelik yeni karar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu 'B3'ten 'Caa2'e düşürdü.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 02:03 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 02:03
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Moody's'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Caa2"ye indirildiği ve kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

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