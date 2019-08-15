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Moon Jae-in: Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesi için çalışacağıma söz veriyorum

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 'Kuzey Kore ile Güney Kore'nin 2045 yılına kadar birleşmesi için çalışacağıma söz veriyorum.' dedi.

  • star.com.tr
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kore'nin Japon işgalinden kurtuluşunun 74. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.
 
Jae-in konuşmasında, ''2032 yılında düzenlenmesi planlanan ve Seul ile Pyongyang yönetimin ortak yürüteceği olimpiyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirmek, 2045'te kurtuluşun 100. yıldönümünde, dünyaya barış ve birlik içinde bir ülke olarak girmek için sağlam bir temel oluşturma sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.
 
Jae-in, birleşik bir Kore'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağını belirterek, 80 milyonluk bir ülkenin büyük bir pazar haline geleceğini söyledi.
 
 
1950-1953 Kore Savaşı bir ateşkes ile son buldu ama barış anlaşması imzalanmadı.

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