30 Ağustos 2025 Cumartesi
Dünya

Moritanya açıklarında göçmen dramı: 69 kişi boğuldu, yüzü aşkın kayıp var

Gambiya'dan yola çıkan ve İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmayı hedefleyen göçmen teknesi Moritanya açıklarında battı. İlk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yüzerek kurtuldu.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 23:45 - Güncelleme:
Yerel basındaki haberlere göre, Gambiya'dan, İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Moritanya'nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.

Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtuldu.

Teknenin yaklaşık 160 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Suda kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin motor arızasından sonra alabora olduğu tahmin ediliyor.

Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.

Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar nedeniyle çok sayıda benzer facia yaşandı.

Temmuz 2024'te Moritanya'nın başkenti Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

