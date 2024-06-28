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Dünya

Moritanya yarın sandık başına gidiyor

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yaklaşık 1,9 milyon seçmen, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın oy kullanacak.

AA28 Haziran 2024 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Moritanya yarın sandık başına gidiyor
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Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani dahil ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak amacıyla 7 adayın yarışacağı seçim için kampanya süreci sona erdi.

Cumhurbaşkanı Gazvani, kampanyasının kapanışında yaptığı konuşmada, tekrar seçilmesi halinde güvenliğin "bir numaralı öncelik" olacağını vurguladı.

"Ordunuz, sizi ve ulusal toprakları korumaya muktedirdir." diyen Gazvani, Afrika'nın Sahel bölgesindeki çalkantılı koşullara atıfta bulunarak, Moritanyalıların güvenlik konusuyla meşgul olduklarını, bu endişenin bölgedeki durumu anlamalarından kaynaklandığını belirtti.

Muhalif Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar ise seçimlere hile karıştırmaya yönelik her türlü girişim konusunda uyarıda bulundu.

Destekçilerine oylarını korumaları ve her türlü dolandırıcılık girişimini engellemeleri çağrısı yapan Muhtar, seçim kampanyası sırasında muhalefetin maruz kaldığı tacizleri eleştirdi.

Yarınki seçimin ikinci tura kalması durumunda Moritanyalılar, 13 Temmuz'da yeniden sandık başına gidecek.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960 yılında kazanan Moritanya'yı bugüne kadar 10 cumhurbaşkanı yönetti. Moritanya'nın ilk cumhurbaşkanı Muhtar Veled Dadah, 1960 yılında tek partili sistemle parlamento tarafından seçildi. 1966, 1971 ve 1976'da tekrar seçilen Dadah, 1978'deki darbeyle devrildi.

Yarın düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimleri, ülkede çok partili döneme geçilen 1991 yılından bu yana sekizinci seçim olacak. 2019'da cumhurbaşkanı seçilen Gazvani, ikinci dönem için halkın onayını istiyor.

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