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Dünya

Moritanya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 89 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan ve Moritanya açıklarında alabora olan teknedeki en az 89 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 10:25 - Güncelleme:
Moritanya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 89 kişi hayatını kaybetti
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Afrika ülkesi Moritanya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü bir göçmen teknesinin Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora olduğu açıklandı. Olayda 89 kişi hayatı kaybetti, sahil güvenlik ekibi aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Kurtarılan göçmenler tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan teknede en az 170 göçmenin bulunduğu ifade edildi.

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