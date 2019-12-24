Morrison’dan tatil özrü

24.12.2019 03:36 - Güncelleme: 24.12.2019 03:36

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ailesiyle gittiği Hawaii tatilini yarıda keserek ülkesine dönmesinin ardından Sidney kentindeki itfaiye genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya’da devam eden yangınlar sırasında tatile gittiği için halkta yol açtığı kırgınlık nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Morrison, “Avustralyalılar adil insanlardır. Çocuklarınıza bir söz verdiğinizde onu tutmak istemenizi anlarlar. Öte yandan başbakan olarak başka sorumluluklarım var. Yapılan eleştirileri kabul ediyorum ve özür diliyorum” dedi.