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Dünya

Moskova: Bu ABD'nin doğrudan içişlerimize müdahalesidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'daki protestolara verdiği desteğin, doğrudan içişlerine müdahale olduğunu belirterek tepki gösterdi. Ayrıca ABD'ye protesto notası verildi.

star.com.tr25 Ocak 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:54
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Daha önce Moskova, ABD Büyükelçiliğinin Rusya genelinde izinsiz mitinglerin nerede yapıldığı hakkında bilgi yayınlamış olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD büyükelçisine, büyükelçiliğin Rusya'daki izinsiz mitinglere verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı iletti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, ABD Büyükelçisi John Sullivan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Rusya'daki ABD büyükelçiliğinin, Rus şehirlerinde yasadışı mitingleri destekleyen yayınlara karşı, güçlü itirazını dile getirdiğini ifade etti.

Zaharova, "Ryabkov ABD büyükelçisine, Rus tarafının bu materyali ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını ülkemizin içişlerine doğrudan müdahale olarak gördüğünü iletti. Moskova ABD büyükelçiliğini, Rus yasalarına ve evrensel diplomatik düzenlemelere saygı göstermeye çağırdı.' dedi.

RUSYA'DAN ABD'YE PROTESTO NOTASI

Ayrıca Rusya, Navalnıy'ın serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen gösterileri destekleyen paylaşımlar yapması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi.

Bakanlık, Moskova'nın Facebook ve diğer ABD sosyal medya devlerinin Rusya'daki, protestolarda oynadığı rolün araştırılacağını duyurdu.

Açıklama, 23 Ocak'ta ülkenin dört bir yanında Rus muhalif Aleksey Navalny'nin destekçileri tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde, binlerce kişinin gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra geldi.

Navalny, 17 Ocak'ta, bir sinir gazı ile zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Berlin'den gelişinin ardından Moskova'da gözaltına alındı.

star.com.tr

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