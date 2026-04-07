Moskova hesap yapıyor! Kriz petrol fiyatlarını değiştirdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasalarında yeni ve önemli zorluklar ortaya çıkardığını anlatan Mişustin, "Yerleşik deniz rotalarının işleyişi bozulurken Basra Körfezi'ndeki en önemli uluslararası ulaşım koridorlarından birisi fiilen felç oldu." diye konuştu.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin yaklaşık yüzde 10'u piyasadan çekildiğine işaret eden Mişustin, "Elbette süreçleri, altyapıyı ve lojistiği yeniden rayına oturtmak için hem önemli miktarda zaman hem de önemli yatırımlar gerekecek. Bu durum fiyatlara şimdiden yansıdı." dedi.

Mişustin, Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü küresel enflasyon baskısının artacağını belirterek, "Ülkemiz için mevcut durum, ekonomik açıdan bakıldığında, ihracata yönelik sektörlerin mali durumunu bir ölçüde iyileştirmek ve bütçeye ek gelir sağlamak için yeni fırsatlar sunuyor. Rus petrolünün fiyatındaki ıskontonun azaldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün bazı rotalarda artık primli satıldığını söylemişti.