İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,618
  • EURO
    51,6273
  • ALTIN
    6674.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Moskova hesap yapıyor! Kriz petrol fiyatlarını değiştirdi
Moskova hesap yapıyor! Kriz petrol fiyatlarını değiştirdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Orta Doğu'daki gelişmelerin Rus şirketleri için ekonomik açıdan 'yeni fırsatlar' sunduğunu ve Rus petrolündeki indirimin azaldığını söyledi.

AA7 Nisan 2026 Salı 14:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasalarında yeni ve önemli zorluklar ortaya çıkardığını anlatan Mişustin, "Yerleşik deniz rotalarının işleyişi bozulurken Basra Körfezi'ndeki en önemli uluslararası ulaşım koridorlarından birisi fiilen felç oldu." diye konuştu.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin yaklaşık yüzde 10'u piyasadan çekildiğine işaret eden Mişustin, "Elbette süreçleri, altyapıyı ve lojistiği yeniden rayına oturtmak için hem önemli miktarda zaman hem de önemli yatırımlar gerekecek. Bu durum fiyatlara şimdiden yansıdı." dedi.

Mişustin, Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü küresel enflasyon baskısının artacağını belirterek, "Ülkemiz için mevcut durum, ekonomik açıdan bakıldığında, ihracata yönelik sektörlerin mali durumunu bir ölçüde iyileştirmek ve bütçeye ek gelir sağlamak için yeni fırsatlar sunuyor. Rus petrolünün fiyatındaki ıskontonun azaldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün bazı rotalarda artık primli satıldığını söylemişti.

  • Rusya Başbakanı
  • Orta Doğu
  • Rus petrolü

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.