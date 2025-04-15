Moskova: Ukrayna, Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Bryansk ve Kursk ile ilhak edilen Herson bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgenin bazı kesimlerinde elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak Moskova ve Kiev, anlaşmaya rağmen birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.

