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Dünya

Moskova ziyareti sonrası birbirlerine düştüler: Açıklamanızı not ettim

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Avrupa Birliği ve ülkesindeki muhalefetin sert eleştirilerine rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak için Moskova'yı ziyaret etmesi ortalığı karıştırdı. Fico, Moskova ziyaretini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a, 'Putin ile görüşmem nedeniyle bana yönelttiğiniz açıklamalarınızı bir kez daha not ettim.' sözleriyle tepki gösterdi. Fico'nun ziyareti, Slovakya'da protesto gösterilerine neden oldu.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
Moskova ziyareti sonrası birbirlerine düştüler: Açıklamanızı not ettim
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği ve ülkesindeki muhalefetin sert eleştirilerine rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak için Moskova'yı ziyaret etti. Bugün Moskova'da olan tek AB üyesi ülke lideri olan Fico'nun ziyareti, Slovakya'da protesto gösterilerine neden oldu. Fico, ziyareti çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi. Kremlin'den yayınlanan açıklamada Putin'in Slovakya Başbakanı Fico ile gerçekleştirdiği görüşmede Slovak liderin ülkesinde Slovakya'nın Nazi işgalinden kurtulmasında önemli rol üstenen Sovyet Generali İvan Konev anısına bir anıt dikilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus-Slovak ilişkilerindeki değişikliklere de değindiği vurgulanan açıklamada Putin'in, "Son yıllarda, önceki Slovak yönetiminin Batı'nın genel çizgisine uyarak attığı adımlar sonucunda Rusya ile Slovakya arasında uzun süredir devam eden ilişkiler fiilen dondurulmuştu. 2024 yılı aralık ayındaki görüşmemiz sırasında hükümetimizin ikili iş birliğini yeniden tesis etme yönünde adımlar atılması konusunda mutabakat sağladık. Aslında bu, sizin tutumunuzdu. Elbette bunu destekliyoruz ve biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız" dediği belirtildi.

FİCO, AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ KALLAS'IN ZİYARETİNİ ELEŞTİRME HAKKI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Moskova ziyaretini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a tepki gösterdi. Sosyal medyada yayınladığı açıklamada Fico, AB Yüksek Temsilcisinin özgür bir ülkenin başbakanını eleştirme hakkı ve yetkisi olmadığını söyledi. Slovakya'nın kurtuluşu sırasında 60 binden fazla Kızıl Ordu askerinin hayatını kaybettiğini ve Moskova'ya gidiş sebebinin de bu askerlerin anısına saygı göstermek olduğunu kaydeden Fico, "Sayın Kaja, bugün Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyaret ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem nedeniyle bana yöneltiğiniz açıklamalarınızı bir kez daha not ettim" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas

Kendisini tarihin yanlış tarafında yer almakla suçlayan Kaja Kallas'a siyasetçilerin diyalog kurmaması halinde diplomasi ve dış politikanın nasıl işleyeceğini soran Fico, "Yeni bir Demir Perde politikasına katılmıyorum. Fakat siz, bunun oluşturulması için büyük çaba gösteriyorsunuz" dedi.

SLOVAKYA'DA PROTESTO

Fico'nun Moskova ziyareti, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ve diğer şehirlerde protesto edildi.

Başkent Bratislava'da göstericiler, "Fico'dan bıktık" ve "Slovakya Avrupa'dır" şeklinde sloganlar attı. Ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya (PS) lideri Michal Simecka, "Bu, Slovakya için bir utanç. Bu Slovak dış politikası açısından en kötü anlardan biri" şeklinde konuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Görkemli törene Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro dahil 29 yabancı lider katıldı.

PESKOV, FİCO VE VUCİC'İN KAHRAMANCA DAVRANDIĞINI SÖYLEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Moskova'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümünün kutlandığı Zafer Günü törenlerine katılan Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kahramanca davrandıklarını söyledi. Peskov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçek bir kahramanlık örneği ortaya koydular. Çünkü, bu kadar açık ve çılgınca baskılara rağmen Zafer Günü'nün anısına saygı gösterme konusunda özgür bir irade ortaya koymak ve bunu kararlı bir şekilde yapmak kesinlikle en yüksek takdiri hak ediyor" dedi.

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