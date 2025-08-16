İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moskova'da gündem Alaska Zirvesi... Putin: Açık ve kapsamlıydı
Dünya

Moskova'da gündem Alaska Zirvesi... Putin: Açık ve kapsamlıydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmeyi Rus yetkililerle değerlendirdi. Putin, Ukrayna krizinin “adil bir çözüm” temelinde ele alındığını belirterek, görüşmeyi “açık ve kapsamlı” olarak niteledi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
Moskova'da gündem Alaska Zirvesi... Putin: Açık ve kapsamlıydı
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.

Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.

Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."

Putin ile Trump, dün Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.