İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2259
  • EURO
    52,9017
  • ALTIN
    6616.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moskova'da güvenlik alarmı: İnternet ve SMS hizmetleri kesildi
Dünya

Moskova'da güvenlik alarmı: İnternet ve SMS hizmetleri kesildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 5-9 Mayıs'ta yapılacak 'Zafer Günü' etkinlikleri öncesinde mobil internet ve SMS hizmetleri kesildi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 11:36 - Güncelleme:
Moskova'da güvenlik alarmı: İnternet ve SMS hizmetleri kesildi
ABONE OL

Moskova'da mobil internet ve SMS hizmetlerine erişim sağlanamazken, kablolu internet ise bazı bölgelerde çalışmaya devam ediyor.

Ülkenin telekomünikasyon şirketleri, abonelerine dün gönderdiği SMS'lerde, 9 Mayıs Zafer Günü ve öncesinde başkentte mobil iletişim erişimine yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Rusya'da 5-9 Mayıs tarihleri, Zafer Günü dolayısıyla başkentte düzenlenecek etkinlikleri ve hazırlık sürecini kapsıyor.

Moskova'da martta da mobil internet hizmetlerinde benzer sorunlar yaşanmış, aksaklıklar özellikle şehir merkezinde görülmüştü. Şehir sakinleri, yalnızca "beyaz liste" şeklinde adlandırılan belirli internet hizmetlerine erişebilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısıtlamaların güvenlik gerekçeli tedbirler kapsamında uygulandığını söylemişti.

Öte yandan, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarında da son dönemde artış yaşanırken, dün başkentin merkezindeki çok katlı bir binaya İHA isabet etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün de Ukrayna'ya ait 289 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını duyurdu.

  • Moskova Zafer Günü
  • Mobil internet kesintisi
  • SMS engeli

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.