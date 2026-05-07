  • Moskova'da güvenlik önlemi: Zafer Günü'nde mobil internet kesilecek
Moskova'da güvenlik önlemi: Zafer Günü'nde mobil internet kesilecek

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, ülkenin başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'nde güvenlik gerekçesiyle mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'da güvenlik gerekçesiyle uygulanacak geçici mobil internet kısıtlamalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Başkentte 7-8 Mayıs'ta mobil internete yönelik kısıtlama uygulanmasının planlanmadığı aktarılan açıklamada, "Bununla birlikte acil güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması durumunda anlık kısıtlamalar getirilebilir." ifadesi kullanıldı.

9 Mayıs'ta Zafer Günü kutlamalarına yönelik güvenlik önlemlerinin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Moskova'da mobil internete erişim, 'beyaz listedeki' siteler dahil olmak üzere SMS gönderme hizmetleri geçici olarak kısıtlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kablolu internete yönelik kısıtlamaların uygulanmayacağı belirtildi.

Moskova'da, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları nedeniyle zaman zaman mobil internete yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Son olarak 5 Mayıs'ta, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle özellikle çevrim içi taksi çağırma ve yemek siparişine yönelik uygulamalarda aksaklıklar yaşanmıştı.

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırılarında son dönemde artış yaşanmıştı.

  • Rusya
  • internet kısıtlama
  • Zafer Günü

