Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta İHA saldırıları giderek yoğunlaştı. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde başlattığı kapsamlı hava operasyonu, Moskova dahil birçok Rus bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve toplamda 95 insansız hava aracının düşürüldüğünü kamuoyuyla paylaştı.

MOSKOVA DAHİL ÇOK SAYIDA BÖLGE HEDEF ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 95 insansız hava aracını (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

İHA'LAR İMHA EDİLDİ

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 95 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 5'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.