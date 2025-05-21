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Dünya

Moskova'da İHA alarmı! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Lipetsk ve Tula bölgelerinde mobil internet erişimi de kesildi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Moskova'da İHA alarmı! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
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Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.

39 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.

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