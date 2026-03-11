İSTANBUL 15°C / 6°C
11 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

Moskova'da iletişim krizi: İnternet erişimi tümüyle kesildi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın bazı bölgelerinde bir süredir internet erişimi tümüyle kesilirken, Rus yetkililer güvenlik nedeniyle önlem alındığını açıkladı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Moskova'da iletişim krizi: İnternet erişimi tümüyle kesildi
Moskova'nın merkezindeki bazı bölgelerde vatandaşlar yaklaşık bir haftadır internete erişim sağlayamıyor.

Rus sosyal medya platformlarında yaşananlara ilişkin şikayetler artarken, vatandaşlara kesinti yaşanan bölgelerde yapılacak ödemeler için nakit para taşımaları tavsiye ediliyor.

Bazı vatandaşlar, söz konusu bölgelerde Rus devletine ait bazı sitelere ise erişim sağlanabildiğini bildiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği için önlemler aldıklarını belirterek, "Kiev rejimi giderek daha sofistike saldırı yöntemleri kullandıkça, vatandaşların güvenliğini sağlamak için daha fazla teknolojik önlem alınması gerekmektedir." dedi.

Kısıtlamaların ne kadar süreceğine dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ek önlemlerin alınması gerektiği sürece." ifadesini kullandı.

