İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,393
  • EURO
    17,4045
  • ALTIN
    969.184
  • BIST100
    2434.02
Dünya

Moskova'da ilk maymun çiçeği vakası

Rusya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

AA12 Temmuz 2022 Salı 12:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisinin konulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.

- MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.

  • rusya
  • maymun çiçeği
  • maymun çiçeği virüsü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.