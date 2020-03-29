İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moskova'da Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler artıyor
Dünya

Moskova'da Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler artıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

AA29 Mart 2020 Pazar 21:55 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:55
ABONE OL

Moskova Belediyesi, daha önce alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Yeni tedbirlere göre, 30 Mart'tan itibaren tüm başkent sakinleri, yaş gözetmeksizin evde kendini karantinaya alacak.

Sadece acil tıbbi yardım ihtiyacı olanlarla işe gitmek zorunda kalanlar dışarı çıkabilecek.

Vatandaşların evine en yakın market ve eczaneye gitmesine, çöp atmasına izin verilecek.

Evcil hayvan sahipleri hayvanlarını gezdirmek için evinin en fazla 100 metre uzağına gidebilecek.

Moskova'ya giriş ve çıkışlarda bir sınırlama getirilmezken, şehirde gerekçe göstermeksizin dışarıda dolaşılmayacak.

Ayrıca, ilerleyen günlerde sadece özel izinle evden çıkışlara izin verilecek ve önlemlere uyulması için akıllı takip sistemi kullanılacak.

Öğretmenler 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'
Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.