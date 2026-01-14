İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1784
  • EURO
    50,3418
  • ALTIN
    6434.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moskova'da kritik görüşme! Putin'e barış önerisinin son taslak metni sunulacak
Dünya

Moskova'da kritik görüşme! Putin'e barış önerisinin son taslak metni sunulacak

ABD basını, Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini iddia etti.

İHA14 Ocak 2026 Çarşamba 13:14 - Güncelleme:
Moskova'da kritik görüşme! Putin'e barış önerisinin son taslak metni sunulacak
ABONE OL

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın Moskova'ya gideceğini iddia etti. ABD merkezli Bloomberg adını açıklamadığı ve Witkoff ile Kushner'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, görüşmenin bu ay olabileceğini yazdı. Ayrıca planların henüz kesinleşmediğini ve İran'daki karışıklıklar nedeniyle zamanlamanın değişebileceği vurgulanan haberde, Witkoff ve Kushner'ın Putin ve ekibine barış önerisinin son taslak metnini sunacakları, görüşmelerin ABD'nin ve Avrupa'nın güvenlik garantileri ile Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını kapsayacağı kaydedildi.

Bir Beyaz Saray yetkili ise böyle bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.