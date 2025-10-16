İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Moskova'da kritik görüşme... Şara Esed'i, Putin askeri üs istedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Moskova'da ağırladı. Şara Putin'den Esed ile savaş suçlularını istedi.

16 Ekim 2025 Perşembe 10:01
Moskova'da kritik görüşme... Şara Esed'i, Putin askeri üs istedi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya ile ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla dün Moskova'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Putin, görüşmede "Rusya, Suriye ile ilişkilerinde tarih boyunca her zaman siyasi konjonktüre değil, Suriye halkının çıkarlarına öncelik vermiştir.

Suriye şu anda zor zamanlardan geçiyor olsa da bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek. Suriye'yle ilişkileri ve karşılıklı işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞARA ESED'İ İSTEDİ

Şara, ise Suriye'nin bölge istikrarına odaklanarak Rusya ile ilişkilerini yeniden başlatmayı hedeflediğini söyledi.

Şara, "Bugün yeni bir Suriye'deyiz, tüm milletlerle bağlarımızı yeniden kuruyoruz. Geçmişteki bütün anlaşmalara saygı duyuyoruz" dedi. Kremlin, Moskova'daki zirvede Rusya'nın Suriye'deki Rus askeri üslerinin görüşüldüğünü açıkladı.

Suriyeli bir yetkili ise Şara'nın ise Rusya'ya kaçan devrik lider Beşşar Esed ile birlikte tüm savuş suçlularını iadesini istediğini aktardı.

